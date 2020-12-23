Как правильно выбрать и безопасно запустить фейерверк

В столице организуют специальные площадки для запуска пиротехники

Кто захочет устроить в новогоднюю ночь пиротехническое шоу самостоятельно, сделать это сможет, но только в определённых местах. В управах сейчас готовят специальные безопасные площадки. Это открытые места, вдали от домов, деревьев и ЛЭП - в общем, всего того, что может загореться.

Салюты и фейерверки - одни из самых популярных товаров в преддверии Нового года. Чтобы точно сделать правильный выбор, отправляемся в магазин вместе с представителем МЧС. И он сразу предупреждает: это должен быть именно специализированный отдел пиротехники. Только там гарантируют качество изделий. Попросить представить сертификат может любой покупатель, передает "ТВ Центр".

Самыми популярными остаются традиционные бенгальские огни – простые и доступные, как и хлопушки. А вот выбирая петарды или фейерверки, главное – помнить о безопасности.

"Продавец не имеет право продавать пиротехнические изделия лицам младше 18 лет. На каждой упаковке пиротехнического изделия написаны требования, которые необходимо соблюдать при его запуске", - рассказал заместитель начальника отдела Управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по Москве Алексей Ларионов.

Теперь с нашей покупкой идём выбирать правильную площадку - в этом нам помогает специалист МЧС Сергей Новиков. Рядом не должно быть деревьев, линий электропередачи и жилых домов, иначе забава может стать причиной пожара. Сергей демонстрирует, как обращаться с пиротехникой. Во-первых, фейерверки и петарды ни в коем случае нельзя разбирать и пытаться менять их конструкцию. Во-вторых, нельзя поджигать салюты в руках и направлять залпы в сторону зрителей – они должны находиться на расстоянии не менее 30 метров.

В новогодние праздники в Москве организуют специальные площадки для запуска пиротехники – найти их помогут сайты районных управ и МЧС. Дети обязательно должны находиться под присмотром взрослых, также нельзя шутить с огнём в нетрезвом состоянии. И если соблюдать все правила, фееричное зрелище оставит по-настоящему яркие воспоминания о самой волшебной ночи в году.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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