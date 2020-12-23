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Собянин рассказал о ходе ремонта корпусов Боткинской больницы

12:59
  • среда
  • 23 декабря 2020

Больница отмечает 110-летие

Сергей Собянин осмотрел ход работ по капитальному ремонту корпусов Боткинской больницы. В этом году медучреждению исполнилось 110 лет.

Мэр рассказал, что в этом году началось строительство современного мощного корпуса. Он улучшит логистику больницы и даст новые импульсы ее развития.

"Буквально за месяцы проводится реконструкция инженерных коммуникаций, корпусов. Уже реконструировали три корпуса. Пять корпусов будут введены в следующем году. И оставшиеся четыре корпуса в 2022 году. В 2022 году должны быть закончены и основные работы по новому корпусу. Конечно, это будет одна из самых современных не только в Москве, но и в России, и Европе больница, наиболее оснащенная самым современным оборудованием", - заявил Сергей Собянин, отметив, что пандемия не повлияла на ход модернизации Боткинской больницы.

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