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Россиянам посоветовали не возлагать больших надежд на 2021 год

13:40
  • среда
  • 23 декабря 2020

Иначе может развиться депрессия

Уходящий год стал тяжелым для многих россиян, а потому люди надеются, что в 2021 году их жизнь пойдет на лад. Однако слишком сильно в это верить не стоит, иначе можно вогнать себя в депрессию, заявила руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи МГППУ Анна Ермолаева.

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Врач призвала не забывать, что никакие глобальные изменения не случаются сами собой, не произойдет этого и в новом году. Она отметила, что над улучшением жизни нужно усердно работать.

"Вряд ли сразу наладятся работа и личная жизнь, вряд ли человек непременно станет умнее, сильнее и красивее. Речь идет о неоправданных ожиданиях, из-за которых потом очень легко разочароваться. Это действительно может привести к стрессу и даже депрессии", - сказала Ермолаева.

Эксперт посоветовала перевести ожидания в цели и приложить усилия для их выполнения. Так получится быстрее добиться желаемого, передает АГН "Москва".

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