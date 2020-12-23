Россиянам посоветовали не возлагать больших надежд на 2021 год

Иначе может развиться депрессия

Уходящий год стал тяжелым для многих россиян, а потому люди надеются, что в 2021 году их жизнь пойдет на лад. Однако слишком сильно в это верить не стоит, иначе можно вогнать себя в депрессию, заявила руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи МГППУ Анна Ермолаева.

Врач призвала не забывать, что никакие глобальные изменения не случаются сами собой, не произойдет этого и в новом году. Она отметила, что над улучшением жизни нужно усердно работать.

"Вряд ли сразу наладятся работа и личная жизнь, вряд ли человек непременно станет умнее, сильнее и красивее. Речь идет о неоправданных ожиданиях, из-за которых потом очень легко разочароваться. Это действительно может привести к стрессу и даже депрессии", - сказала Ермолаева.

Эксперт посоветовала перевести ожидания в цели и приложить усилия для их выполнения. Так получится быстрее добиться желаемого, передает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"