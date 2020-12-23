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Песков объяснил энергетикам, что больше всего волнует россиян

13:10
  • среда
  • 23 декабря 2020

Представитель Кремля сделал выводы по итогам пресс-конференции Путина

Дмитрий Песков рассказал энергетикам о том, что больше всего интересует россиян в этой сфере. По словам представителя Кремля, выводы он сделал на основании обращений, полученных во время подготовки к недавней пресс-конференции президента России. И чаще всего это крик о помощи.
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"Люди в основном обращаются на прямую линию к президенту только тогда, когда что-то не так. Единицы пишут о том, что у них что-то хорошо. В основном это, конечно, крик о помощи. И я бы в этом году, наверное, поставил на первое место проблему "последней мили" в газификации", сказал Песков на церемонии вручения премии "МедиаТЭК".

Пресс-секретарь президента отметил, что эта проблема стандартна и касается абсолютного большинства регионов страны. В 50 метрах от дома проложена газовая труба, но эту "последнюю милю" человек подключить не может, потому что это очень дорого. Песков признал, что  проблема поэтапно решается. "Газпром" подписывает соглашения с регионами и работает над вопросом с местными властями. Песков надеется, что в обозримой перспективе проблема будет закрыта, передает ТАСС.

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