Лавров: Россия ответит на новые санкции со стороны США

Вашингтон действует с грубейшим нарушением норм мирового права, отметил министр

Россия ответит на новые санкции со стороны США. Такое заявление сделал Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о реакции Москвы на введение очередного пакета ограничений со стороны Вашингтона.

На этой неделе в список американского Минторга попали более 100 крупных государственных компаний из России и Китая. Глава нашего МИД подчеркнул: политикой санкций Соединенные Штаты пытаются ослабить конкурентов. Но действуют с грубейшим нарушением норм мирового права и Всемирной торговой организации, передает "ТВ Центр".

"США давно проводят враждебную политику по отношению к нашей стране. И, конечно же, ответ последует – и не только в том, что касается зеркальности или симметричности, но мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений", - заявил Лавров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"