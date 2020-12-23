Российской молодежи добавили пять лет

В Госдуме одобрили повышение возраста молодежи

Депутаты Госдумы поддержали идею о повышении возраста молодежи. Теперь понятие "молодой человек" расширилось с 14 до 35 лет вместо 30 лет, как было раньше.

Законопроект на федеральном уровне определит понятия "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие.

По большей части изменения затронули основные понятия и формулировки. Также существенно расширились цели молодежной политики. К ним отнесли гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, формирование условий для занятия физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи, развитие института наставничества, поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передает РИА Новости.

"Основные направления молодежной политики будут включать в себя поддержку молодых семей, помощь в решении жилищных проблем и оказании социальных услуг. Отдельное внимание уделено поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве и образованию молодежи", - добавила вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

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