Асмус вызвали на откровенный разговор о разводе с Харламовым

Актрису спровоцировали подписчики в Instagram

Кристина Асмус удивила поклонников своим новым образом – актриса стала жгучей брюнеткой. Подписчики отреагировали на изменения во внешности звезды по-разному. Одни засыпали артистку комплиментами, другие сочли, что блондинкой Кристина была более привлекательной.

Одна ветка комментариев спровоцировала Асмус на откровенность по поводу ее развода с Гариком Харламовым. "Плохо ей без Харламова", "Не стоило бы с Гариком разводиться. А тем более ребенок общий", "Лучше Гарика не найдешь", писали пользователи.

Кристина не выдержала и ответила критикам довольно резко.

"Что вы несете? Чужая семья — потемки 100 процентов. Я устала, ушла от мужа и счастлива. Вам посоветовать, как жить и что делать? Я же наверняка лучше знаю", - высказалась звезда.

Однако подписчики не сдавались. Они предположили, что причиной развода стали чересчур откровенные сцены с участием Кристины в фильме "Текст". На что Асмус ответила, что подала на развод задолго до съемок в скандальной картине.

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