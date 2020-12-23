Тарзану предлагали несколько миллионов за признание в измене Королевой

Но он отказался

Певица Наташа Королева призналась, что ее мужу Сергею Глушко федеральные телеканалы предлагали большие деньги за рассказ об измене, но он отказался.

По словам Королевой, за публичное обсуждение личной жизни Тарзану готовы были заплатить три миллиона рублей, передает "Собеседник". Артистка подчеркнула, что ни она, ни ее муж никогда не согласились бы участвовать в подобных шоу хотя бы из-за того, что в них на всю страну идет травля известных и заслуженных людей, которые, по ее мнению, этого не заслуживают.

Певица добавила, что некоторые ее знакомые все же приняли подобное предложение. "Один из них прислал СМС-сообщение с извинениями: мол, их самих ввели в заблуждение! В эфир федеральных каналов выдают непроверенную и неправдивую информацию, а потом делают вид, что кто-то кого-то ввел в заблуждение? Мне смешно! Ситуация, конечно, из ряда вон выходящая…" - заявила Королева.

Несколько месяцев назад Сергей Глушко признался, что изменил своей супруге Наташе Королевой. Он заявил, что не будет ни перед кем оправдываться, кроме жены.

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