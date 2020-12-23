ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тарзану предлагали несколько миллионов за признание в измене Королевой

14:40
  • среда
  • 23 декабря 2020

Но он отказался

Певица Наташа Королева призналась, что ее мужу Сергею Глушко федеральные телеканалы предлагали большие деньги за рассказ об измене, но он отказался.

Двух женщин задержали за вымогательство денег у Тарзана
Наташа Королёва сделала из себя копию Тарзана

По словам Королевой, за публичное обсуждение личной жизни Тарзану готовы были заплатить три миллиона рублей, передает "Собеседник". Артистка подчеркнула, что ни она, ни ее муж никогда не согласились бы участвовать в подобных шоу хотя бы из-за того, что в них на всю страну идет травля известных и заслуженных людей, которые, по ее мнению, этого не заслуживают.

Певица добавила, что некоторые ее знакомые все же приняли подобное предложение. "Один из них прислал СМС-сообщение с извинениями: мол, их самих ввели в заблуждение! В эфир федеральных каналов выдают непроверенную и неправдивую информацию, а потом делают вид, что кто-то кого-то ввел в заблуждение? Мне смешно! Ситуация, конечно, из ряда вон выходящая…" - заявила Королева.

Несколько месяцев назад Сергей Глушко признался, что изменил своей супруге Наташе Королевой. Он заявил, что не будет ни перед кем оправдываться, кроме жены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Наташа Королева
Наташа Королева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.