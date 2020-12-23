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Американские богачи признались в страхе перед будущим

14:12
  • среда
  • 23 декабря 2020

Их ужасают перспективы национальной экономики

Богатые американцы начали страдать от бессонницы. Их мучает страх за свое будущее. В опросе, проведенном Bank of America, приняли участие две тысячи американских инвесторов с активами от 50 тысяч до миллиона долларов.
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Более половины респондентов признались, что резко ухудшили собственные оценки экономических перспектив по сравнению с началом года. 38% опрошенных из-за финансовых неудач и убытков лишились сна, 37% обеспокоены ростом расходов на медицинские нужды.  Начали экономить и направлять на сбережения средства, которые прежде тратили на досуг, 80% участников опроса, сообщает Bloomberg.

На фоне общей напряженной ситуации из-за коронавируса Конгресс 22 декабря одобрил дополнительный пакет стимулирующих мер для экономики США. На эти цели выделяется 900 миллиардов долларов. В частности, каждый американец получит от правительства Соединенных Штатов помощь в размере 600 долларов.

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