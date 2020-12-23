ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракова спрогнозировала победу над COVID-19 к концу весны

14:36
  • среда
  • 23 декабря 2020

Справиться с коронавирусом поможет вакцинация

Справиться с пандемией COVID-19 удастся к середине либо к концу весны 2021 года. Победить коронавирус поможет вакцинация, считает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова: Две трети госпитализированных с COVID-19 занимались самолечением

"Я думаю, что если будет активно продвигаться вакцинация, то через несколько месяцев, наверное, к середине - концу весны мы можем ожидать или надеяться на определенную победу", - заявила Ракова в интервью для передачи "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".

Заммэра подчеркнула, что сейчас сложно назвать процент людей, у которых есть естественный иммунитет к COVID-19. По последним данным, антитела к коронавирусу имеют примерно 33-35% людей, переболевших этой осенью.

Ракова отметила, что рост заболеваемости в столице замедляется. По крайней мере, взрывного роста нет – и с нынешней ситуацией московское здравоохранение может справиться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.