Ракова спрогнозировала победу над COVID-19 к концу весны

Справиться с коронавирусом поможет вакцинация

Справиться с пандемией COVID-19 удастся к середине либо к концу весны 2021 года. Победить коронавирус поможет вакцинация, считает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Я думаю, что если будет активно продвигаться вакцинация, то через несколько месяцев, наверное, к середине - концу весны мы можем ожидать или надеяться на определенную победу", - заявила Ракова в интервью для передачи "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".

Заммэра подчеркнула, что сейчас сложно назвать процент людей, у которых есть естественный иммунитет к COVID-19. По последним данным, антитела к коронавирусу имеют примерно 33-35% людей, переболевших этой осенью.

Ракова отметила, что рост заболеваемости в столице замедляется. По крайней мере, взрывного роста нет – и с нынешней ситуацией московское здравоохранение может справиться.

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