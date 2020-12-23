МРОТ в России с 1 января впервые превысит прожиточный минимум

Это повлияет на доходы почти 4 миллионов россиян

Доходы почти 3,9 миллиона россиян в 2021 году вырастут. Минимальный размер оплаты труда с 1 января впервые в России превысит прожиточный минимум трудоспособного населения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля, или с ростом на 5,5%. При этом, выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения", - сказала вице-премьер на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Голикова, кроме того, сообщила, что более 1 миллиона российских семей получат в 2021 году материнский капитал. Вице-премьер напомнила, что с 2021 года его размер будет проиндексирован: 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля - на второго, передает ТАСС.

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