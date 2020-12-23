Стало известно о состоянии заболевшего COVID-19 Макрона

Он самоизолировался в Версале

Заболевший коронавирусом президент Франции Эммануэль Макрон чувствует себя лучше, рассказали в агентстве Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

Подробностей о состоянии здоровья французского лидера нет. При этом несколько дней назад в Елисейском дворце заявляли, что состояние Макрона оценивается как стабильное, передает РИА Новости.

О болезни президента Франции стало известно 17 декабря. Макрон ушел на самоизоляцию, которую проходит в резиденции Lanterne в Версале, он продолжает работать удаленно. На прошлой неделе Макрон опубликовал в Сети видео, в котором рассказал, что в целом чувствует себя хорошо, но у него усталость, головная боль и сухой кашель.

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