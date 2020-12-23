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Путин о ветхом жилье: "Надо вытаскивать людей из трущоб"

15:26
  • среда
  • 23 декабря 2020

Без увеличения аварийного фонда, добавил президент

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам затронул проблему расселения из ветхого жилья.
Путин поручил правительству отреагировать на рост цен на жилье

"Эту позорную страницу надо закрывать и вытаскивать людей из трущоб", - заметил глава государства.

При этом важно сделать так, чтобы новые трущобы не росли, а объем аварийного жилья в стране не увеличивался, передает РИА Новости.

"Надо обратить внимание", - подчеркнул глава государства.

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