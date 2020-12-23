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Путин поручил правительству отреагировать на рост цен на жилье

15:25
  • среда
  • 23 декабря 2020

Это произошло на фоне введения льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин призвал правительство отреагировать на рост цен на жилье, которое произошло на фоне введения льготной ипотеки.

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Весной кабмин запустил в России программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Она будет действовать до 1 июля 2021 года.

"Как только, вы знаете, все участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений очень большое, рынок соответствующим образом отреагировал", - пояснил Путин, выступая на заседании Госсовета (цитата по РИА Новости).

По словам главы государства, на ситуацию необходимо отреагировать, иначе все усилия в данном направлении "серьезно пострадают".

Ранее Путин заявил, что пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для экономики и социальной сферы, однако она не отменила повестку развития страны.

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