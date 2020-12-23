Путин поручил правительству отреагировать на рост цен на жилье

Это произошло на фоне введения льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин призвал правительство отреагировать на рост цен на жилье, которое произошло на фоне введения льготной ипотеки.

Весной кабмин запустил в России программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5%. Она будет действовать до 1 июля 2021 года.

"Как только, вы знаете, все участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений очень большое, рынок соответствующим образом отреагировал", - пояснил Путин, выступая на заседании Госсовета (цитата по РИА Новости).

По словам главы государства, на ситуацию необходимо отреагировать, иначе все усилия в данном направлении "серьезно пострадают".

Ранее Путин заявил, что пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для экономики и социальной сферы, однако она не отменила повестку развития страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"