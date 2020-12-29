Знаменитости, которые умерли от коронавируса в 2020 году

Ковид не щадил никого

2020 год был омрачен пандемией коронавируса. Инфекция не щадила никого – артистов, режиссеров, бизнесменов, политиков и даже бывших президентов. ТВЦ.Ru вспоминает тех, кто ушел из жизни из-за ковида.

Борис Плотников

2 декабря на 72-м году жизни умер народный артист России Борис Плотников. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. По данным СМИ, последнюю неделю актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Борис Плотников дебютировал в кино в военной драме Ларисы Шепитько "Восхождение". Фильм получил главный приз Берлинского кинофестиваля.

Однако большинство зрителей знает Плотникова как исполнителя роли доктора Борменталя в картине "Собачье сердце". Борис Плотников был видным театральным педагогом, профессором кафедры актерского мастерства в ГИТИСе.

Ирина Антонова

1 декабря на 99-м году жизни скончалась Ирина Антонова - президент Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Она заболела COVID-19, инфекция усугубила проблемы с сердцем.

Всю жизнь Ирина Александровна способствовала укреплению культурных связей России с зарубежными странами. Ее имя прочно закрепилось в истории мирового искусства.

Прощание с Антоновой проходило в закрытом формате – из-за пандемии. Глубокие соболезнования родным и близким направил президент Владимир Путин.

Роман Виктюк

17 ноября на 85-м году жизни ушел из жизни народный артист России, театральный режиссер Роман Виктюк. Незадолго до смерти он был госпитализирован с коронавирусом. Режиссера похоронили во Львове.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Окончил актерский факультет ГИТИСа. В 1970-х годах режиссер ставил спектакли во множестве театров Москвы. В 1996 году основал московский драматический Театр Романа Виктюка.

Борис Александров

В ночь на 30 ноября от коронавирусной инфекции умер президент компании "Ростагроэкспорт" и основатель именного бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров. По данным СМИ, COVID-19 он подхватил в начале ноября.

Самым известным брендом бизнесмена стали глазированные сырки "Б.Ю. Александров", которые пользовались большой популярностью у россиян. За свои заслуги Борис Александров трижды становился лауреатом премии "Предприниматель года" - в 2004, 2006 и 2007 году.

Жискар д'Эстен

3 декабря на 95-м году жизни скончался бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Причиной смерти стали последствия коронавируса. Инфекция обострила наблюдавшуюся у д'Эстена сердечную и легочную недостаточность.

Политик возглавлял Францию с 1974 по 1981 год. Тогда он стал самым молодым президентом страны. Этот рекорд был побит лишь в 2017 году Эммануэлем Макроном.

В 2015 году Жискар д'Эстен побывал с визитом в Москве, где заявил, что санкции против России не отвечают интересам Европы и противоречат международному праву.

Владимир Фортов

29 ноября от коронавирусной инфекции умер академик Владимир Фортов, возглавлявший с 2013 по 2017 год Российскую академию наук. На его счету десятки научных работ в области тепловой физики. Академику было 74 года.

В 1990-е годы Владимир Фортов работал в правительстве России, был министром науки и технологий, а также главой Госкомитета по науке и технологиям.

Владимир Фортов - лауреат Госпремий СССР и России, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Виктор Зимин

23 ноября умер заразившийся коронавирусом экс-глава Хакасии Виктор Зимин. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусом. Ему было 58 лет.

Зимин руководил Хакасией с 2009 по 2018 годы. После отставки стал заместителем генерального директора РЖД.

Михаил Игнатьев

18 июня бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с COVID-19. Ему было 58 лет. По данным СМИ, у него была диагностирована двусторонняя пневмония с высоким процентом поражения легких.

Михаил Игнатьев руководил регионом более девяти лет. В начале 2020 года он оказался в центре двух скандалов, которые послужили причиной его исключения из "Единой России", а позже и отставки.

Анатолий Трушкин

10 июня писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Анатолий Трушкин скончался в больнице, куда месяцем ранее был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Болезнь протекала в тяжелой форме. Во время лечения 78-летнего писателя подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Родственники сатирика тоже заболели COVID-19, но в легкой форме.

Анатолий Трушкин написал десять книг и три сценария для сериалов. Его произведения читали Ефим Шифрин, Михаил Евдокимов и Роман Карцев.

Ким Ки Дук

В декабре в Латвии от коронавирусной инфекции скончался южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. Ему было 59 лет.

Режиссер прочно вошел в историю мирового кинематографа. Он снял такие фильмы, как "Весна, лето, осень, зима... и снова весна", "Пустой дом", "Несмонтированный фильм", "Адрес неизвестен", "Время", "Самаритянка".

Ким Ки Дук возглавлял жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля в 2019 году.

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