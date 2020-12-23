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Три десятка истребителей США провели маневры у границ России

15:45
  • среда
  • 23 декабря 2020

В учениях участвовали F-35A Lightning II и F-16 Fighting Falcon

Масштабные учения с участием трех десятков новейших истребителей провели у российских границ Военно-воздушные силы США. В маневрах участвовали 18 малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II и 12 многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.
Российские истребители развернули бомбардировщики США над Черным морем

Самолеты, закрепленные за 354-м истребительным авиаполком, поднимались в воздух с военной базы Эилсон на Аляске. Как сообщает Daily Mail, истребители выполнили так называемую "слоновью прогулку". Это отработка управления самолетом в тесном построении, необходимом при реальных боевых вылетах.

Руководство авиаполка заявило, что целью маневров было не только проверить готовность американской авиации к быстрому реагированию. Учения должны были продемонстрировать "силу и влияние американских ВВС в данном регионе", которые будут только расти. Издание предполагает, что маневры стали реакцией на российско-китайское патрулирование в районе Тихого океана, в котором была задействована стратегическая авиация двух стран.

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