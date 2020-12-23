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Врач рассказал, когда в Россию придет третья волна коронавируса

15:58
  • среда
  • 23 декабря 2020

Новый всплеск заболеваемости может скоро наступить

Третью волну коронавируса в России стоит ожидать после новогодних праздников, считает терапевт Андрей Кондрахин. При этом очередной пик заболеваемости придется на февраль-март.

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Врач объяснил, что во время праздников многие россияне могут менее ответственно соблюдать ограничительные меры, из-за чего в результате количество заболевших COVID-19 резко возрастет.

"Отсчитываем от этих выходных 14 дней и получаем то, что заболеваемость пойдет вверх в конце января, а так называемая третья волна придется на конец февраля — март", - сказал Кондрахин. Он добавил, что ситуацию могут усугубить 23 февраля и 8 марта.

Эксперт подчеркнул, что на праздники многие жители Москвы уедут в регионы или вовсе в другие страны. Это также может поспособствовать быстрому распространению вируса. Третий всплеск заболеваемости, по его мнению, не приведет к росту числа летальных исходов, однако на здравоохранение возрастет нагрузка, передает его слова "Вечерняя Москва".

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