Весной заработает новая версия портала госуслуг

Власти позаботились о том, чтобы больше "ничто не обвалилось"

Обновленную версию портала госуслуг запустят в марте 2021 года.

Она будет более технологически развитой в сравнении с предыдущей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы его серьезно усилили для того, чтобы очевидно растущий спрос, который мы видим, был технологически обеспечен и ничто не обвалилось", - рассказал Чернышенко.

В текущий момент на портале зарегистрированы 75,5 миллиона граждан, в 2020 году им оказаны более 175 миллионов услуг. Самые популярные из них - запись к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей, выплаты на детей, сообщает ТАСС.

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