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Весной заработает новая версия портала госуслуг

16:51
  • среда
  • 23 декабря 2020

Власти позаботились о том, чтобы больше "ничто не обвалилось"

Обновленную версию портала госуслуг запустят в марте 2021 года.

Она будет более технологически развитой в сравнении с предыдущей, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Мы его серьезно усилили для того, чтобы очевидно растущий спрос, который мы видим, был технологически обеспечен и ничто не обвалилось", - рассказал Чернышенко.

В текущий момент на портале зарегистрированы 75,5 миллиона граждан, в 2020 году им оказаны более 175 миллионов услуг. Самые популярные из них -  запись к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей, выплаты на детей, сообщает ТАСС. 

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