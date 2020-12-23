Якутские фермеры одели коров в меховые лифчики (видео)

Буренок спасают от холодов

В Якутии многие фермеры из-за сильных морозов начали шить для своих коров теплые бюстгальтеры.

Зимой в некоторых районах республики температура может опускаться до минус 60 градусов. Чтобы защитить животное от обморожения, буренкам надевают меховые лифчики на вымя. На теле животного они фиксируются тремя ремнями: два проходят в области талии и один под хвостом. Бюстгальтеры шьют из заячьего меха или старого мутонового пальто.

"Только тем буренкам, которые доятся, надевают бюстгальтер, остальные - топлес. Некоторые хозяева изготавливают коровьи лифчики и в летнее время. Летом приходится защищать вымя у коров от гнуса и оводов", - объяснил РИА Новости ветеринар села Кустур Эвено-Бытантайского района Станислав Попов.

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