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Анастасия Ракова: Пандемия не стала помехой в реализации основных городских проектов

16:18
  • среда
  • 23 декабря 2020

Все проекты в медицине были реализованы

Несмотря на сложности, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, в Москве не были остановлены основные городские проекты, в том числе в медицинской и строительной сфере. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Заммэра столицы отметила, что более 500 тысяч москвичей получили медпомощь в период пандемии, и 70% из них лечились от коронавируса амбулаторно, передает АГН "Москва".

"Все проекты в медицине, которые мы запускали до коронавируса, мы все их реализовали. Мы запустили программу модернизации поликлиник, мы ее не только реализуем, уже в конце года будут несколько поликлиник запущены. Мы не остановили ни одну стройку. И мы не остановили ни одни торги по закупке оборудования в рамках контрактов жизненного цикла, что позволяет нам полностью переоснастить в ближайшие несколько лет парк тяжелой техники медицинского оборудования", - сказала Ракова в интервью Софико Шеварднадзе для передачи "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".

Ракова полагает, что справиться с пандемией COVID-19 удастся к середине или к концу весны 2021 года, а победить коронавирус поможет вакцинация. Она также отметила, что рост заболеваемости в столице замедляется.

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