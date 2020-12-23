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Ракова: Московские ограничительные меры доказали свою эффективность

16:26
  • среда
  • 23 декабря 2020

Введение ограничительных мер в столице - абсолютно оправданное решение властей

Введение ограничительных мер в Москве  - абсолютно оправданное решение властей. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, это необходимо, чтобы город продолжал жить и развиваться, а пандемия сокращалась.

Анастасия Ракова: Пандемия не стала помехой в реализации основных городских проектов
Ракова объяснила, как осенняя ситуация с COVID-19 в Москве отличается от весеннего периода

"Коронавирус - это в первую очередь болезнь пожилых людей. Люди старшего возраста болеют гораздо тяжелее, и риск неблагоприятного исхода у них тоже в разы выше. Например, людей от 40 до 50 лет в среднем за весь сезон мы госпитализировали 20-25%, а от 60 до 70 лет - уже более 55% подлежало госпитализации. А с каждыми следующими пятью годами количество госпитализируемых росло в геометрической прогрессии", - пояснила Ракова, отвечая на вопрос об оправданности запрета на прогулки в парках и запрет покидать дома людям старше 65 лет в период весенней волны COVID-19 (цитата по АГН "Москва").

В интервью Софико Шеварднадзе для передачи "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире", заммэра отметила, что в период осенней волны коронавируса введение таких запретительных мер уже не потребовалось.

Ранее в среду Ракова наградила московских врачей за борьбу с коронавирусной инфекцией. За самоотверженность и профессионализм 40 врачей получили орден Пирогова. Пятеро медсестер награждены медалью Луки Крымского.

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