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Ракова объяснила, как осенняя ситуация с COVID-19 в Москве отличается от весеннего периода

16:33
  • среда
  • 23 декабря 2020

Столица тщательно подготовилась ко второй волне

Все московские службы, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса, работают на полную мощность.
Ракова спрогнозировала победу над COVID-19 к концу весны

Об этом в интервью Софико Шеварднадзе для передачи "Просто о сложном" рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Столица хорошо отработала весеннюю волну коронавируса и основательно подготовилась к осеннему периоду.

"Мы уже в конце мая, когда пандемия шла на спад, сделали 7 тысяч коек во временных госпиталях на будущее, всю технологию работы за лето обкатали, новые все лекарства опробовали и закупили их в огромном количестве, и к осени подошли уже более подготовленными", - сказала Ракова.

Кроме того, власти стараются отработать все обращения и жалобы, которые появляются в социальных сетях. "Я многим людям, которые пишут в соцсетях, звоню сама и выясняю историю", - добавила заместитель мэра Москвы.

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