Собянин рассказал, как Госсовет будет оценивать работу глав регионов

В среду Владимир Путин провел заседание обновленного Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

В Москве в среду прошло совместное заседание обновленного Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В режиме видеоконференции его провел Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Президент отметил, что уходящий год был непростым и для России, и для всего мира. Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, социальной сферы и серьёзным испытанием для людей. Но всё это, по его словам, не отменяет повестки развития. Для России, считает Владимир Путин, качественное, непрерывное движение вперёд имеет абсолютно стратегическое, жизненно важное значение. Паузы в развитии, как бы ни складывалась текущая обстановка, позволить нельзя. Такая работа требует общих, скоординированных усилий. Именно поэтому Госсовет и получил конституционный статус. Президент подчеркнул, что сейчас главная задача - обеспечить новое качество и эффективность работы органов власти на всех уровнях - федеральном, региональном и муниципальном - для улучшения жизни людей и достижения национальных целей развития.

"Да, объективно, из-за сложной обстановки, некоторые планы, которые мы намечали раньше реализовать в текущем году, были сдвинуты, что называется, вправо по графику. Но задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял. Предельная фокусировка на повестке дня, интенсивная работа, постоянное движение вперёд – вот над чем мы все должны работать и чем мы должны руководствоваться, вот на чём должны сделать акцент в предстоящее время. Обращаю на это внимание всех коллег и на федеральном уровне, и в регионах, и в муниципалитетах, на местах. Разумеется, жду от правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящие годы, но хочу сразу оговориться: не только постановки таких задач, само по себе не так сложно сформулировать эти задачи, но прежде всего все мы, весь народ Российской Федерации, ждет масштабных достижений от этой работы, ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан", - заявил Путин.

И, как доложил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство уже скорректировало национальные проекты в соответствии с обновленными целями и задачами. Он отметил, что их реализация не прерывалась и в этом году. Так, в рамках нацпроекта "Демография", почти 65 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. А в дошкольных организациях для детей до трех лет было создано около 30 тысяч дополнительных мест. Премьер-министр также сообщил, что после того, как президент объявил о единовременных выплатах в пять тысяч рублей детям до 8 лет, на портале Госуслуг была открыта специальная форма для заявлений.

"В первые три часа на сайт обратились свыше полутора миллионов человек, чтобы получить информацию. За это же время было подано более 150 тысяч заявок. Это рекорд по количеству оформленных заявлений через сайт Госуслуг. Для сравнения, по самой массовой выплате на детей в возрасте от 3 до 16 лет за первые три часа на портале было оформлено в полтора раза меньше заявлений", - рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Понятно почему. Потому что люди хотят получить эти деньги перед Новым годом, как мы с Вами и планировали, чтобы на столе, детям какие-то подарки приобрести и так далее. До Нового года люди хотят это сделать, поэтому и полтора миллиона за три часа заявок, конечно", - отметил Путин.

В ходе обсуждения национальных целей развития участники заседания отмечали, что среди приоритетных из них - это здоровье, благополучие российских семей, рост их доходов. В частности, говорили о необходимости в ближайшие 10 лет снизить число бедных в стране в два раза. А также обеспечить к 2030 году устойчивый рост численности населения. Решение этих задач во многом зависит от работы руководителей всех уровней. О том, какими должны быть показатели оценки эффективности деятельности губернаторов, доложил глава комиссии Госсовета по госуправлению, мэр Москвы Сергей Собянин.

"Первый принцип - это, чтобы эти показатели были ключевыми, максимально отражали выполнение национальных целей, определенных в вашем указе. Второе, чтобы эти показатели носили сквозной характер. Ваш указ, который определил цели, правительство России, которое выполняет ваши решения по реализации этих целей, и губернаторский корпус. Чтобы ни одна из целей не зависала в воздухе. И третий важный принцип, о котором вы уже говорили, Владимир Владимирович, это отношение населения, потому что у нас цифр громадье, и можно отчитаться, что у нас все замечательно и проценты перевыполнены. Но очень важно, как ощущает себя население, как оно оценивает нашу работу. Поэтому в оценках высших должностных лиц достаточно объёмное значение имеют социологические показатели отношения населения к деятельности органов государственной власти", - сказал глава комиссии Госсовета по госуправлению Сергей Собянин.

Комментируя выступления участников заседания, Владимир Путин обратил внимание на ряд проблем, которые должны быть решены. В частности, говоря о льготной ипотеке, президент подчеркнул, что если цены на жилье будут расти, то тогда значительная часть усилий, направленная на то, чтобы обеспечить жильем людей, сведется к нулю.

Затронув тему ветхого жилья, глава государства призвал "закрывать эту позорную страницу и вытаскивать людей из трущоб".

Владимир Путин также поддержал идею "Единой России" сделать 31 декабря выходным по всей стране. И рекомендовал тем регионам, где такое решение еще не принято, сделать это.

Глава государства также завил, что дополнительные выплаты медицинским работникам, работающими с больными коронавирусом в новогодние праздники, будут удвоены. Подводя итог совещания, Владимир Путин указал, что должен быть реальный прогресс в изменении жизни людей, а не достижение национальных целей на бумаге.

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