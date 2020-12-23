В России стартует вакцинация препаратом "ЭпиВакКорона"

Вакцина центра "Вектор" подходит для пожилых людей

За сутки 24 тысячи 447 россиян вылечились от коронавируса. За все время пандемии этот недуг преодолели более двух миллионов трехсот тысяч человек. Суточный прирост заболевших составил 27 тысяч 250 случаев, скончались 549 пациентов. Масштабная вакцинация продолжается во всех регионах страны. Теперь кроме "Спутника V" прививку можно сделать вакциной "ЭпиВакКорона", разработанной центром вирусологии "Вектор".

Хорошие новости из Новосибирска. Вакцина под названием "ЭпиВакКорона" центра вирусологии "Вектор" разрешена всем. По данным Роспотребнадзора, она абсолютно безопасна. В том числе препарат подходит для пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания. Для оценки уровня сформировавшегося после инъекции иммунитета будут использоваться высокочувствительные тест-системы. Первый регион, где будут добровольно прививать новой вакциной - Ростовская область. Уже завтра уколы сделают специалисты из групп профессионального риска – медики и работники образования.

Прививочная кампания уже известной вакциной "Спутник V" набирает обороты на Урале. Перед инъекцией выясняют противопоказания: хронические и онкологические заболевания. Переболевших коронавирусом пока тоже просят подождать. Наталья Федорова вакцину ждала все эти месяцы. Врач ежедневно сталкивается с инфекцией и не понаслышке знает, что представляет собой болезнь.

"Встречались со всякими заболеваниями, но с таким, конечно, столкнулись впервые в жизни. Поэтому лучше привиться, чтобы лечить дальше больных", - говорит сотрудник больницы Наталья Федорова.

Прививочные кабинеты полны и в военных медсанчастях. В Свердловской и Ростовской областях личный состав получает уже второй компонент. Но сначала осмотр у терапевта – важно узнать реакцию организма на первую прививку.

В Улан-Удэ при поликлиниках заработали специальные ковид-амбулатории. Здесь можно сдать любые анализы, пройти осмотр врачей и сделать прививку. А еще получить необходимые лекарства бесплатно. В том числе и проблему нехватки медикаментов удалось решить. По мнению пресс-секретаря российского президента, страна достойно проходит сложный период пандемии. Есть запас прочности и на будущий год, отметил Дмитрий Песков.

"Потенциал нашей страны позволил нам не рухнуть перед лицом этого вызова. Позволил нам все-таки оставаться в абсолютно стабильном состоянии, это очень важно. Очевидно, что коронавирус никуда не исчезнет 1 января. Но мы твердо стоим на ногах, мы знаем, как с ним бороться", - сказал Песков.

Необходимые лекарства доставляют и домой. В Москве волонтеры привозят даже на дачу, лишь бы пожилым людям не пришлось лишний раз выходить из дома. На горячую линию поступают сотни обращений.

Доставка льготных лекарств ― одна из самых востребованных социальных услуг, предоставляемых на горячей линии комплекса социального развития. За 86 дней работы колл-центра было принято 26,8 тысячи обращений от москвичей о доставке медицинских рецептурных препаратов", - говорится на сайте mos.ru.

Роспотребнадзор разработал рекомендации для регионов, как безопасно с точки зрения эпидобстановки провести новогодние праздники.

"Сократить количество участников организованных мероприятий на открытом воздухе до 50 человек. Должны работать катки, горки. Но здесь также важно, чтобы организация работы была таким образом построена, чтобы люди не контактировали до расстояния заражения. При туристических мероприятиях нужно четкое соблюдение всех эпидправил", - сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Если же покинуть жилище пришлось, о простых правилах забывать не стоит. Маски и перчатки обязательны. Проверить могут в любом общественном месте. В ГУМе о мерах безопасности, похоже, не слышали. Теперь торговому дому грозит штраф до миллиона рублей. Более ответственно к вопросу подходят в учреждениях культуры.

"Было проведено обследование театра Дурова. Обследование проводилось на предмет выявления нарушений перчаточно-масочного режима и социального дистанцирования. В данном заведении нарушений выявлено не было", - объявили в ОАТИ Москвы.

В Цирке на проспекте Вернадского перчатки людям выдают прямо на входе в зал, санитайзеры на каждом шагу. И без внимания посетителей все эти средства защиты не остаются.

Павел Прокопенко. Елена Макарова. "ТВ Центр".

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