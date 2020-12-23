Путин поручил удвоить доплаты медикам в новогодние праздники

Врачи получат не только двойную зарплату, но и увеличенную надбавку

Врачи, которые будут работать с коронавирусными больными в новогодние праздники, получат доплаты в двойном размере.

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета и Совета по нацпроектам. Глава государства объяснил, что по Трудовому кодексу за работу в праздничные дни полагается двойная зарплата, но про двукратное увеличение дополнительных выплат в нем речь не идет.

"В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"