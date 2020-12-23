В Чехии объявили максимальный уровень эпидемиологической угрозы

В стране с 27 декабря ужесточают ограничения по коронавирусу

Правительство Чехии вводит максимальный уровень эпидемиологической угрозы в стране. С 27 декабря по, предварительно, 10 января граждане не смогут выходить из жилых помещений без необходимости.

В стране также заработает комендантский час с 21:00 до 05:00, передает ТАСС. В республике не будут работать никакие магазины, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости, и аптек.

На свадьбы, богослужения и похороны можно будет пригласить до 15 человек. В иных случаях собираться в помещениях и на улице группами более двух человек запрещается.

Школьники и студенты с 4 января перейдут на дистанционное обучение (кроме 1 и 2 классов начальных школ).

За время пандемии общее число инфицированных коронавирусом в Чехии достигло 646 312. Умерли 10 664 пациента.

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