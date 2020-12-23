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Депутат МГД Головченко: Соглашение о защите и поощрении капиталовложений привлекательно для инвесторов

17:42
  • среда
  • 23 декабря 2020

Фармацевтическая отрасль особо нуждается в поддержке

В Москве подписали первое Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которое привлечет новых инвесторов.

Бизнесу будут предоставлены гарантии неизменности нормативных условий при заключении контракта в обмен на инвестиции, сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко агентству "Москва".

"В уходящем году бизнес в Москве столкнулся со значительными сложностями. Помощь со стороны города помогла многим предпринимателям выстоять, но для скорейшего восстановления экономика города нуждается в дополнительной поддержке. Полагаю, что новый инструмент может быть привлекателен для инвесторов", - сказал парламентарий.

Как ожидается, к апрелю 2021 года власти подготовят правую базу, после этого СЗПК можно будет применять самостоятельно. В первую очередь необходима поддержка фармацевтической промышленности, уточнил Головченко.

Помимо Москвы, первые федеральные Соглашения о защите и поощрении капиталовложений подписали Амурская, Вологодская, Ленинградская, Калининградская, Орловская, Тверская области, Краснодарский край и Республика Татарстан.

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