Путин призвал сделать 31 декабря выходным по всей стране

По его словам, работа в этот день "очень своеобразная"

Президент России Владимир Путин призвал сделать 31 декабря выходным днем во всех регионах страны.

Глава государства отметил, что в этом году утвердить праздник на федеральном уровне не получится, однако региональные власти могут принять решение о выходном дне самостоятельно. Многие субъекты уже воспользовались этим правом и объявили 31 декабря нерабочим днем.

"У нас праздников много на Новый Год, одним больше одним меньше, наверное, не убудет от нас. Но 31-го, действительно, очень своеобразная работа, мягко говоря, организуются, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать", - заявил Путин во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

На сегодняшний день уже более 40 регионов объявили последний день уходящего года выходным. Москвы и Московской области в списке пока что нет.

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