СК начал проверку после сообщений о "войне за наследство" актера Крючкова

Вдова и дочка не могут поделить квартиру в центре Москвы

Следственный комитет по Москве начал проверку после появившейся в интернете статьи "Война за наследство Николая Крючкова".

21 декабря газета "Комсомольская правда" выпустила материал о том, что на фоне спора из-за элитной трехкомнатной квартиры в центре Москвы дочь отправила вдову советского актера Николая Крючкова в психиатрическую больницу.

"По факту возможных противоправных действий, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой - вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова, следственными органами Главного следственного управления СК по Москве организована доследственная проверка", - сообщила ТАСС представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Николай Крючков скончался в 1994 году. Российский зритель знает его по фильмам "Осенний марафон", "Трактористы". "Небесный тихоход", "Гусарская баллада", "Женитьба Бальзаминова", "Баллада о солдате" и другим картинам.

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