Опубликовано видео с места крушения вертолета под Воронежем

На борту находились пилот и техник, они госпитализированы

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения вертолета в Воронежской области.

По данным СК, жесткую посадку днем в среду совершил вертолет AS 50, в результате которой пилот и техник, находившиеся на борту, получили травмы различной степени тяжести.

"Уже установлено, что полет был санкционирован, пилот имел право на управление воздушным судном", - говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Ранее "КоммерсантЪ" писал, что вертолет принадлежит холдингу "Молвест". Упавший вертолет является моделью Airbus H125, заявили газете в компании.

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