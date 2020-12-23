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В Великобританию завезли два штамма южноафриканского коронавируса

19:18
  • среда
  • 23 декабря 2020

Власти страны ужесточают антиковидные меры

Великобритания заявила об обнаружении еще двух штаммов коронавируса.
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Разновидности COVID-19 попали в страну вместе с людьми, приехавшими из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

В связи с этим власти Великобритании ужесточают антиковидные меры – будет введена обязательная двухнедельная самоизоляция, заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Она распространяется только на тех, кто недавно приехал из ЮАР, передает ТАСС.

"Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый <…> Мы чрезвычайно благодарны правительству ЮАР за научную строгость и открытость, с которыми оно действовало, равно как и мы, когда обнаружили новый вариант коронавируса", - сообщил глава Минздрава.

Ранее в Великобритании выявили "британский штамм коронавируса", который распространяется быстрее других разновидностей COVID-19. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным.

В связи с этим Россия с 22 декабря приостановила авиасообщение с Великобританией.

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