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Ульяновский "кот в мешке" стал замминистра природы

20:08
  • среда
  • 23 декабря 2020

Власти призвали россиян не выбрасывать животных

Спасенный от смерти в мусорном сепараторе кот стал заместителем главы Минприроды и цикличной экономики Ульяновской области.

Своим помощником его назначила сама министр Гульнара Рахматуллина. Для кота "введена неофициальная должность заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира", передает "Интерфакс".

Рахматуллина призвала россиян не выбрасывать питомцев, а отдавать в добрые руки или в приют.

Черно-белого кота спас от неминуемой смерти рабочий ульяновского мусоросортировочного цеха. На видео, которое распространилось в Сети, можно заметить, как мужчина наткнулся на шевелящийся мусорный пакет на ленте предсортировки, открыл его и с изумленным видом извлек кота. Еще немного - и кот мог бы погибнуть, попав в сепаратор. 

Спасенное животное осмотрели в ветеринарной клинике. По словам врача, кот был домашним: он здоров и упитан.

Сортировщика и директора компании - оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами наградили благодарственными письмами.

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Спасенный из мусора ульяновский кот
Спасенный из мусора ульяновский кот
Спасенный из мусора ульяновский кот
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