Фигуристка Погорилая родила дочь

Агент спортсменки рассказала, что с Анной и ребенком все хорошо

Бронзовый призер ЧМ-2016, российская фигуристка Анна Погорилая впервые стала мамой. У спортсменки и ее супруга, бывшего фигуриста Андрея Невского родилась дочь. Имя малышки пока не раскрывается.

"Официальная информация: Анна Погорилая стала мамочкой. С Анной и дочкой все в порядке", - отметила агент Погорилой Мария Шашина (цитата по StarHit).

Два дня назад 22-летняя чемпионка по фигурному катанию опубликовала в соцсети ролик, где она позирует в нарядном платье около елки.

"В ожидании новогоднего чуда. Видео заряжено новогодним настроением и позитивом. Надеюсь, вы хорошо подготовились к праздникам", - подписала пост Анна.

22-летняя спортсменка официально не завершала карьеру, однако с 2017 года она не участвует в соревнованиях. Супруг Анны Андрей Невский в 2018 году прекратил спортивную карьеру. В тот же год состоялась свадьба пары.

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