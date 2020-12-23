"Елка желаний": подарить новогоднее настроение детям может каждый

Пример подают первые лица страны

Чуть больше недели остаётся до Нового года. Но масштабная и почти волшебная акция "Елка желаний" уже помогает исполнить мечты детей по всей стране. Свои просьбы в новогодних шариках оставляют те, кто оказался в сложной жизненной ситуации, но не перестал верить в чудо. Два года назад эту удивительную акцию запустил президент России. И с тех пор Владимир Путин ежегодно сам участвует в ней. В качестве добровольных Дедов Морозов выступают главы городов, губернаторы, политики, артисты, известные спортсмены и обычные граждане.

- Сначала у меня была такая идея - загадать ноутбук, но когда мне сказали - ты можешь загадать все, что угодно - тогда сразу подумал: хочу обнять панду!

У десятилетнего Саши из Тулы - желание одно из самых необычных, смелых и добрых. Мальчик отказался от нужного ему ноутбука, чтобы обнять черно-белых мишек в московском зоопарке. Настолько его тронул ролик, в котором рассказывалось, что плюшевые обитатели грустят без посетителей. А когда кому-то больно, Саша не может не отреагировать - слишком хорошо знает, каково это. Мальчик с девяти месяцев живет с диагнозом сахарный диабет первого типа и страдает от осложнений. Когда до мечты остается всего шаг, волнение нарастает.

"Для меня сейчас происходит что-то сверхъестественное. Чувствую большое волнение и радость одновременно", - говорит Александр Колясников.

Желание Саши исполняется благодаря самой доброй всероссийской акции - "Елка желаний", которая помогает детям с тяжелыми заболеваниями, иногда неизлечимыми, и просто ребятам в трудных обстоятельствах - верить в чудеса. Снять шар с пожеланиями может любой желающий. Сашин выбрал президент. И вот началось новогоднее приключение - Саша в зоопарке, причем в самом секретном месте, куда открыт доступ только ветеринарам и профессиональным киперам - в зоне тренинга больших панд. И увидел, как ухаживают за животными.

Жуи переносит все терпеливо и понимающе, без отрыва от лакомств - яблок, моркови и полезных печений. В процессе перекуса мишка создал и свой шедевр - на футболке, которую Саша заберет с собой. А обнять панду все же получилось, но плюшевую.

Мальчик весь вечер не выпускал из объятий пушистый подарок. Отложил в сторону только для разговора с президентом - по телефону, вот так запросто.

- Здравствуйте. Я не обнимался с ней. Говорят, с ней нельзя обниматься. Спасибо вам огромное, что исполнили мое желание!

А так воплощается желание Димы. Ему 9 лет, приехал из Челябинска. Первый раз в центре столицы и первым делом заглядывает на лед - увидеть каток, которым любовался только по телевизору. В прошлом году он загадал увидеть, где живет президент, но его желание не выбрали - а в этом хотел покататься на знаменитом катке у ГУМа. И желание сбылось - сразу два в одном - и вот Дима на льду с президентом и олимпийским чемпионом Валерием Каменским. На льду ребенок ведет себя осторожно, чтобы не спровоцировать рецидив. Мальчик 2,5 года боролся с лейкозом, а сейчас болезнь отступила. Принимает пас от Владимира Путина и уверенно забивает в ворота.

Только вчера поздно вечером семья вернулась домой. Дима до сих пор под впечатлением.

"Для нас это новогоднее чудо, новогодняя сказка. В данный момент происходит осмысление. Дима сегодня пришел в школу, его одноклассники обнимают, спрашивают, что и как", - рассказал отец Димы Андрей Ащепков.

С акцией "Елка желаний" с каждым годом все больше детей верят в то, что волшебство существует - те, кто ограничен в пространстве, в общении и эмоциях. И новогодние чудеса для них это тоже своеобразная терапия. В прошлом году 10-летняя Полина Кукушкина с диагнозом ДЦП из маленького города в Нижегородской области смогла попасть в мир своей мечты - в цирк братьев Запашных.

А 12-летняя Катя Папанова из Обнинска получила долгожданного помощника - заветного щенка золотистого лабрадора, он был нужен ей для терапии. Андрей Кочетов из Ставропольского края освоил горные лыжи. И тоже был на связи с главой государства.

Такие примеры вдохновляют добровольных волшебников, тех, кто сопереживает и сострадает семьям и детям в сложной ситуации, и тоже хочет подарить им радость. Инициативу подхватывают на всех уровнях во всех регионах. Сергей Кириенко, например, озадачен, что такое "Щенячий патруль". А Сергей Собянин исполнит сразу два желания - поможет попасть одному ребенку в зоопарк, а другому - полетать на вертолете. У "Ёлки желаний" в этом году очень много веток и шариков с заветными записками - больше 26 тысяч. Исполнять мечты тех, кто нуждается в этом больше всего, будут до конца февраля.

Наталья Тарасова, Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

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