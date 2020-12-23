Путин призвал добиться реального прогресса в изменении жизни людей

В среду президент провел заседание обновленного Госсовета

В ближайшие несколько лет стране предстоит изменить модель экономики, продолжить реализацию социальных программ и построить до 2030 года миллиард квадратных метров жилья. О решении этих и других задач говорили сегодня в Москве на совместном заседании обновленного Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В режиме видеоконференции его провел Владимир Путин.

Уходящий год стал тяжелейшим испытанием для всего мира. И Россия - не исключение. Пришлось экстренно мобилизовать ресурсы. Однако это не значит, что вопросы развития, говорит Владимир Путин, можно отложить в долгий ящик.

"Задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял. Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться. Такая системная работа требует общих, скоординированных усилий всех уровней власти и, добавлю, всех регионов Российской Федерации, безусловно, и этого уровня власти тоже. Именно для того, чтобы обеспечить большую включенность регионов, муниципалитетов в формирование общенациональных решений Госсовет и получил новый конституционный статус", - пояснил Путин.

Первым делом президент интересуется, как идут выплаты семьям с маленькими детьми, о которых он объявил на ежегодной пресс-конференции. На каждого ребенка до 8 лет полагается по пять тысяч рублей.

"В первые три часа на сайт обратилось свыше полутора миллионов человек, чтобы получить информацию. За это же время было подано более 150 тысяч заявок. Это рекорд по количеству оформленных заявлений через сайт госуслуг", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Понятно, почему, потому что люди хотят получить эти деньги перед Новым годом, как мы с вами и планировали, чтобы на столе там, детям какие-то подарки приобрести и так далее. До Нового года люди хотят это сделать, поэтому и полтора миллиона за 3 часа заявок", - отметил Путин.

Несмотря на коронакризис, продолжает докладывать премьер Мишустин, работа в рамках нацпроектов не прерывалась. Подготовлен и единый план - надежный инструмент для достижения поставленных целей. Результаты должны стать ощутимыми: в следующем году материнский капитал получат более миллиона семей. К 2030 году уровень бедности сократится почти вдвое. А семьи смогут решить жилищный вопрос благодаря льготной ипотеке.

"Это работает, 6,5%, работает. Но если у нас цены будут расти дальше на жилье, потому что как только участники рынка увидели, что объем кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений большое - рынок соответствующим образом отреагировал. И если цены на жилье будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленных на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, если не сведутся к нулю, то серьезно эти усилия пострадают", - заявил президент России.

В планах к 2030 году построить более миллиарда квадратных метров жилья. Постепенно будет снижаться ставка по ипотеке. Целый комплекс мер должен быть направлен и на решение проблемы с аварийным жильем, говорит Путин.

"Эту позорную страницу надо закрывать. Надо людей вытаскивать из трущоб. И так, чтобы новые у нас не росли эти трущобы. Чтобы объемы аварийного жилья не увеличивались. На это прошу обратить особое внимание, у нас программы соответствующие были, они частично продолжаются. Но мы не можем забыть об этой категории наших граждан.

Не менее важно решать проблемы с инфраструктурой.

"Нам важно инфраструктурно сшивать нашу огромную территорию. Ведь у нас за последние десятилетия, начиная с 90-х годов, создалась ситуация, когда люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно - ну дорого очень все", - обратился Путин к участникам заседания.

Решение задач, стоящих перед страной, во многом зависит от работы руководителей регионов. Какими должны быть показатели оценки их эффективности, докладывает глава комиссии Госсовета по госуправлению. Во-первых, говорит Сергей Собянин, необходимо, чтобы национальные цели выполнялись. Во-вторых, чтобы этот процесс не зависал в воздухе.

"И третий, важный принцип, о котором вы уже говорили сегодня, Владимир Владимирович, это отношение населения. Потому что у нас цифр громадье, и можно отчитаться, что у нас все замечательно, и проценты перевыполнены. Но очень важно, как ощущает себя население, как оно оценивает нашу работу. Поэтому в оценках высших должностных лиц достаточно объемное значение имеют социологические показатели отношения населения к деятельности органов государственной власти", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В состав Госсовета в этом году включены и лидеры думских фракций. Разговор с "Единой Россией" - о поддержке врачей. В партии замечают: весь 2020 год медики работают в сложнейших условиях, отдают все силы на борьбу с вирусом. А потому заслужили поощрение на праздники. Путин согласен.

"Хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно эти социальные выплаты выплатить в двойном размере. И думаю, что это обоснованно и с социальной точки зрения, и с точки зрения справедливости. Риски борьбы с коронавирусом сохраняются, потому что вакцинация медработников только началась", - сказал глава государства.

Еще одно предложение от "Единой России" касается Нового года.

"Сейчас во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. "Единая россия" предлагает 31 декабря сделать выходным днем по всей стране. Все-таки это семейный праздник, хлопоты", - заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"У нас праздников много на Новый год, одним больше - одним меньше, там уже наверное не убудет от нас. 31-е действительно уже там очень своеобразная работа, так, мягко говоря, организуется. Поэтому, конечно, надо это поддержать", - ответил Путин.

Президент пояснил, что в этом году на федеральном уровне принять такое решение уже нельзя и рекомендовал тем регионам, которые это не сделали, решить этот вопрос в ближайшие дни.

Владимир Жириновский вроде бы тоже одобряет выходной. Говорит даже, что изначально это была идея его партии. Но позже сам же отказался от ее реализации.

"31 декабря до 6 вечера всем работать, а 2 января снова выйти всем на работу. Мы миллиарды теряем на этих длинных каникулах. Больше всех теперь уже стали отдыхать", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Вы начали с того, что некоторые ваши коллеги в Госдуме присваивают хорошие предложения ЛДПР. Я думаю, что не нужно на них обижаться за это. Нужно порадоваться, что ваши идеи находят отражение в предложениях ваших коллег", - сказал Путин.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов озабочен вопросом образования в условиях пандемии.

"ЕГЭ по-прежнему свирепствует в школе, а сейчас еще студентов и школьников посадили на удаленку, это разрушение не просто образования, это и здоровье, это крайне опасная мера. Кстати, большинство стран школьников и студентов не отправляли на удаленку", - заметил он.

"В некоторых странах все-таки это делают. Это первое. Второе - мы младших школьников не сажаем на удаленку. Практически все младшие школьники работают в офлайн-режиме, в нормальном режиме. Только 2% школ работают в онлайн-режиме. И связано это не только с коронавирусной инфекцией, связано это и с гриппом. Так бывало и раньше, и в советские времена так бывало. Вынужденная мера, делаем это по рекомендации медиков. Чем быстрее мы выйдем из этого, тем лучше. Онлайн-образование не может заменить и не заменит никогда прямого общения с преподавателем, с наставником", - считает президент России.

В завершение встречи президент напоминает: он ждет от членов Госсовета постановки амбициозных задач. Но главное все-таки результат.

"Обозначенные задачи и результаты должны быть предельно конкретными и вести к ощутимому развитию страны, к повышению качества жизни наших граждан, иначе вся эта работа ничего не стоит. Они должны наоборот продемонстрировать не бумажный, а реальный прогресс", - обратился Путин.

И за этим будут тщательно следить, обещает Путин. В конце 2021 года Госсовет соберется вновь, чтобы подвести итоги, разобраться, что сделано, а что нет, почему и кто виноват.

Ольга Оксенич, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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