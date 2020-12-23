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Власти Аргентины официально одобрили использование российской вакцины

20:38
  • среда
  • 23 декабря 2020

Страны договорились о поставке 10 миллионов доз препарата

Аргентина зарегистрировала вакцину "Спутник V" на основе российских данных клинических исследований.
Вакцинация "Спутником V" в Белоруссии начнется в январе

Об этом заявил генеральный директор российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Вакцина получила одобрение регулятора без дополнительных клинических исследований на территории Аргентины.

Вакцина для поставок в Аргентину будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах, уточняет "Интерфакс".

Аргентина стала второй страной, которая одобрила применение российского препарата от коронавируса. Первой его зарегистрировала Белоруссия.

Ранее Москва и Буэнос-Айрес подписали контракт на поставку 10 миллионов доз вакцины "Спутник V". На первом этапе должны привить 300 тысяч человек, отметили в аргентинском Минздраве.

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