Власти Аргентины официально одобрили использование российской вакцины

Страны договорились о поставке 10 миллионов доз препарата

Аргентина зарегистрировала вакцину "Спутник V" на основе российских данных клинических исследований.

Об этом заявил генеральный директор российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Вакцина получила одобрение регулятора без дополнительных клинических исследований на территории Аргентины.

Вакцина для поставок в Аргентину будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах, уточняет "Интерфакс".

Аргентина стала второй страной, которая одобрила применение российского препарата от коронавируса. Первой его зарегистрировала Белоруссия.

Ранее Москва и Буэнос-Айрес подписали контракт на поставку 10 миллионов доз вакцины "Спутник V". На первом этапе должны привить 300 тысяч человек, отметили в аргентинском Минздраве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"