Россия смягчила запрет на поставку помидоров из Азербайджана

Разрешен ввоз с 12 предприятий

Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки в Россию томатов с 12 предприятий Азербайджана.

Новые правила начнут действовать с 24 декабря 2020 года. Речь идет о тех предприятиях, где не была зафиксирована южноамериканская томатная моль, сообщает РИА Новости.

"Ограничения снимаются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики и под гарантии указанной службы", - подчеркнул заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

10 декабря Россия запретила импорт в страну томатов и яблок из Азербайджана. Россельхознадзор обнаружил в продукции юноамериканскую моль и восточную плодожорку.

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