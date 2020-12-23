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Трамп запланировал очередные санкции против "Северного потока-2"

21:40
  • среда
  • 23 декабря 2020

Он вступит в силу в "ближайшем будущем"

Администрация действующего президента США Дональда Трампа планирует ввести новые санкции в отношении газопровода "Северный поток-2".
Госдеп пообещал вводить санкции против "Северного потока-2" до остановки проекта

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Новый пакет мер будет готов "в ближайшем будущем".

Ранее в Кремле заявили, что санкции, которые вводят США в отношении "Северного потока-2", являются разновидностью гибридной войны.

США активно продвигают в Европу свой сжиженный газ – и выступают против строительства "Северного потока-2" мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против работающих на строительстве компаний, в результате прокладка была на некоторое время остановлена. Но в декабре 2020-го оператор проекта сообщил, что укладка недостроенного участка трубопровода в водах Германии продолжилась.

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