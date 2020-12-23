Российский миллиардер умер во время путешествия по Занзибару

Игорь Сосин скончался во сне

Бывший совладелец магазинов OBI и "Старик Хоттабыч", российский миллиардер Игорь Сосин умер на острове Занзибар в Индийском океане.

Бизнесмену было всего 53 года. По предварительным данным, у него произошел инфаркт, пишет "360". Тело Сосина обнаружили в номере отеля. Известно, что в марте предприниматель перенес коронавирус с двусторонней пневмонией.

На Занзибаре бизнесмен отдыхал со своей 18-летней дочерью и еще одной спутницей. Также у Сосина есть 24-летний сын, которого в 2015 году арестовали по обвинению в убийстве собственной матери в Казани. Парня отправили на принудительное лечение.

Игорь Сосин - первопроходец на российском рынке розничной торговли товарами для дома. В 1994 году он основал сеть "Старик Хоттабыч". В 2000 начал заниматься развитием сети OBI. В последние годы он работал над сетью товаров для дома Modi.

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