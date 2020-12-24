Названы новые запреты для курильщиков на 2021 год

Мест, где можно легально выкурить сигарету, становится все меньше

С 1 января 2021 года в России начнут действовать новые запреты для курящих людей, рассказал в беседе с агентством"Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция права" Егор Редин.

По словам эксперта, с 1 января будущего года курить будет запрещено в медицинских учреждениях, объектах образования и торговых точках. Кроме того, курение ограничат на базах хлебоприемных пунктов, в местах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся жидкостей и газов, а также в складских помещениях.

Редин подчеркнул, что специальные зоны, где можно будет выкурить сигарету, обязательны должны быть обозначены специальной табличкой. Руководители перечисленных выше организаций, продолжил юрист, должны будут вывесить предупреждающие знаки со следующей надписью : "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Вместе с тем Редин добавил, что, согласно последней статистике, после вступления в силу ограничений на курение в стране число мужчин-курильщиков значительно уменьшилось. При этом количество случаев пассивного курения сократилось приблизительно на 70%.

В России запрет на курение в общественных местах действует с 2013 года. Мера распространяется, в частности, на культурные и спортивные заведения. Также нельзя курить рядом со входами в аэропорты и вокзалы, на пляжах, детских площадках и в помещениях государственных органов. Кроме того, в конце октября в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах, запретили курить кальяны и вейпы.

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