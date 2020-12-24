Эксперт объяснил, как остановить мутацию коронавируса

Ранее в Великобритании нашли новый штамм, распространяющийся быстрее предыдущих

На данный момент единственный реальный способ остановить процесс мутации коронавируса - проводить массовую вакцинацию. Об этом сообщил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин, слова которого приводит РИА "Новости".

"Чем больше распространяется эпидемия, тем больше мутирует вирус. Тем больше вероятность, что он создаст какие-нибудь проблемы. Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать", - отметил эксперт.

Он добавил, что имеющиеся сегодня данные позволяют с определенной долей уверенности назвать разработанную вакцину эффективной, даже несмотря на мутацию ковида.

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Специалисты пока не могут сказать, является ли он более смертоносным или опасным, так как не располагают достаточной информацией. Однако уже установлено, что новый штамм распространяется быстрее, что требует от людей большей осторожности. В связи с произошедшим Россия закрыла авиасообщение с Великобританией с 22 декабря.

Ученые резюмировали, что всего с момента возникновения COVID-19 удалось обнаружить тысячи его мутаций. Так, в организме человека, который болеет давно и тяжело, зачастую существует больше одной разновидности вируса SARS-CoV-2.

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