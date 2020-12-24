ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт объяснил, как остановить мутацию коронавируса

08:10
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Ранее в Великобритании нашли новый штамм, распространяющийся быстрее предыдущих

На данный момент единственный реальный способ остановить процесс мутации коронавируса - проводить массовую вакцинацию. Об этом сообщил заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин, слова которого приводит РИА "Новости".

Коронавирусом заразился каждый сотый житель Земли
В Великобританию завезли два штамма южноафриканского коронавируса
Ракова наградила московских врачей за борьбу с коронавирусной инфекцией

"Чем больше распространяется эпидемия, тем больше мутирует вирус. Тем больше вероятность, что он создаст какие-нибудь проблемы. Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать", - отметил эксперт.

Он добавил, что имеющиеся сегодня данные позволяют с определенной долей уверенности назвать разработанную вакцину эффективной, даже несмотря на мутацию ковида.

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Специалисты пока не могут сказать, является ли он более смертоносным или опасным, так как не располагают достаточной информацией. Однако уже установлено, что новый штамм распространяется быстрее, что требует от людей большей осторожности. В связи с произошедшим Россия закрыла авиасообщение с Великобританией с 22 декабря.

Ученые резюмировали, что всего с момента возникновения COVID-19 удалось обнаружить тысячи его мутаций. Так, в организме человека, который болеет давно и тяжело, зачастую существует больше одной разновидности вируса SARS-CoV-2.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Масочный режим
Масочный режим
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.