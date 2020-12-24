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Россиянам напомнили правила хранения салатов

08:17
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Нарушения чреваты пищевыми отравлениями

Салаты из сырых и вареных овощей и фруктов, а также соответствующие блюда с мясом, птицей и копченостями могут безопасно храниться 18 часов, а после заправки - лишь 12. Об этом в преддверии новогодних застолий напомнил Роспотребнадзор, пресс-службу которого цитирует ТАСС.

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В ведомстве уточнили, что салаты из консервированных овощей и вареных яиц можно хранить после заправки в течение шести часов, а с морепродуктами без заправки - 12 часов. Срок годности блюд из соленых, маринованных и квашеных овощей составляет 36 часов.

Неправильное хранение салатов, подчеркнули в Роспотребнадзоре, чревато тяжелыми пищевыми отравлениями, ведь салат - благоприятная среда для вырабатывающих токсины микроорганизмов. Стоит также учитывать, что фактический срок годности зависит главным образом от рецепта. При этом заправка соусами ускоряет процесс размножения микробов. Хранить блюда необходимо в холодильнике при температуре от двух до шести градусов.

"Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник", - рассказали в Роспотребнадзоре. Там добавили, что жареные мясные продукты, в которых много соли и сахара, лучше заменить на отварную курицу или креветки, а вместо сухариков и чипсов советуют использовать миндаль, кунжут или фисташки.

Ранее шеф-повар Александр Белькович дал несколько советов, как разнообразить привычные новогодние рецепты. По его словам, овощи для салата можно не отваривать, а запечь. Колбасу имеет смысл заменить вареной индейкой, а покупной майонез - смесью йогурта, мандаринового сока и оливкового масла.

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