В РАН определили источник второй волны COVID-19 в России

Раньше заражались от приезжих, сейчас - от тех, кто не покидал страну

Вторая волна коронавирусной инфекции в России значительно отличается по характеру распространения от первой, рассказал заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин. По его словам, в марте все заражались от тех, кто приезжал из-за рубежа, сейчас же у нас "свой" вирус”.

"Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами", - приводит слова Базыкина РИА "Новости".

Ранее эксперт сообщил, что единственный способ остановить процесс мутации COVID-19 - массовая вакцинация. Как подчеркнул профессор Сколтеха, вирусу ни в коем случае нельзя позволять свободно эволюционировать. Имеющиеся сегодня данные, добавил Базыкин, позволяют утверждать, что разработанная вакцина эффективна, даже несмотря на мутации.

14 декабря министерство здравоохранения Великобритании сообщило об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что этот тип COVID-19 распространяется быстрее, чем обычный SARS-CoV-2. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее.

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