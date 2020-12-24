"Речь не только об обратной связи": что даст Госсовет россиянам

Итоги заседания Госсовета обсудили в программе "События. 25-й час"

Какие функции возложены на новый орган власти? Как его работа отразится на жизни граждан страны? И станет ли более эффективным решение основных проблем?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Речь идет не только об обратной связи. Речь идет от том, чтобы при решении важных государственных задач, при реализации крупных масштабных проектов регионы понимали свое место, свой маневр, свои возможности", - рассказал Костин.

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