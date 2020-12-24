Циклон "Грета" набирает силу: какая погода ждет москвичей

Ожидаются обильные осадки

Непогода бушует сразу в нескольких российских регионах. Во Владикавказе из-за метели пришлось временно ограничить работу аэропорта, передает "ТВ Центр".

Лайнеры, летевшие из столицы, направляли в Минеральные воды. Но и на Ставрополье обстановка непростая - после обильных осадков на дорогах огромные пробки. Водители грузовиков с трудом преодолевали небольшие возвышенности из-за гололеда.

А в центральный регион пришла "Грета". Мощный североатлантический циклон пока только набирает силу. Тем не менее, снегопад уже обрушился на Брянскую и Тверскую области. Готовится к зимней стихии и столица – в четверг в Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков. В утренние часы на улицы мегаполиса уже вышла уборочная техника, чтобы ликвидировать последствия ночного снегопада.

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