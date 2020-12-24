ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Циклон "Грета" набирает силу: какая погода ждет москвичей

08:29
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Ожидаются обильные осадки

Непогода бушует сразу в нескольких российских регионах. Во Владикавказе из-за метели пришлось временно ограничить работу аэропорта, передает "ТВ Центр".

Лайнеры, летевшие из столицы, направляли в Минеральные воды. Но и на Ставрополье обстановка непростая - после обильных осадков на дорогах огромные пробки. Водители грузовиков с трудом преодолевали небольшие возвышенности из-за гололеда.

А в центральный регион пришла "Грета". Мощный североатлантический циклон пока только набирает силу. Тем не менее, снегопад уже обрушился на Брянскую и Тверскую области. Готовится к зимней стихии и столица – в четверг в Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков. В утренние часы на улицы мегаполиса уже вышла уборочная техника, чтобы ликвидировать последствия ночного снегопада.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.