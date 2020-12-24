В Нагорный Карабах вернулись еще более 480 беженцев

Всего же вернулись порядка 43 тысяч человек

В Нагорный Карабах при помощи наших миротворцев вернулись еще 488 беженцев. Их привезли в Степанакерт на автобусах из Еревана, передает "ТВ Центр".

Колонну сопровождали российские военные патрули и полиция. Они обеспечили безопасное передвижение вынужденных переселенцев. Всего в места постоянного проживания уже вернулись более 43-х тысяч человек.

В непризнанной республике продолжают работу инженерные подразделения миротворческого контингента. Сапёры обследовали 274 гектара местности, 105 километров дорог, обезвредили более 8 тысяч 700 взрывоопасных предметов.

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