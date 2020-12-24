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NASA ответило Рогозину по поводу новых санкций США

08:20
  • четверг
  • 24 декабря 2020

В космическом ведомстве хотят продолжать сотрудничество с Россией

Пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прокомментировала слова генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина по поводу введения министерством торговли США ограничений в отношении ЦНИИмаш и центра "Прогресс".

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"NASA поддерживает все американские усилия, призванные гарантировать, что технологии США не перенаправляются для несанкционированного применения в военных целях", - цитирует ТАСС заявление космического ведомства. Там добавили, что "продолжат поддерживать международное гражданское космическое сотрудничество", в частности - деятельность, связанную с обеспечением работы Международной космической станции в сотрудничестве с Россией, Канадой, Европой и Японией.

21 декабря американский Минторг опубликовал санкционный список российских ведомств и организаций, на которые накладываются ограничения на покупку ряда технологий из США. В него, в частности, попали Минобороны, Служба внешней разведки, госкорпорация "Ростех", ЦНИИмаш и центр "Прогресс". Рогозин на это заявил, что введенные Вашингтоном санкции создают дополнительные препятствия в сотрудничестве России и США в космосе, так что их следует немедленно отменить и считать недоразумением.

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