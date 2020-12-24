Двенадцать человек пострадали в аварии автобуса в Екатеринбурге

Данные о раненых уточняются

Служебный автобус столкнулся с грузовиком в Екатеринбурге. В ДТП пострадали, по предварительным данным, 12 человек, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

"Информация уточняется, но, по предварительным данным, водитель служебного автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем. В результате ДТП травмы получили 12 человек, сейчас их осматривают медики", - сообщили в пресс-службе ведомства агентству ТАСС.

Инцидент произошел на улице Селькоровской. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Они опрашивают водителей, пострадавших и очевидцев, выясняют обстоятельства ДТП.

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