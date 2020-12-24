Брухунова показала дорогой подарок от Петросяна

Юморист не скупится на подарки молодой жене

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала дорогой подарок, который муж преподнёс ей в обычный серый понедельник. Для жены юморист выбрал серьги от известного французского ювелирного дома.

Брухунова в Сети показала фото стола, на котором лежат коробочки с украшениями, а затем сфотографировалась в новых сережках, выполненных в форме цветка. Серьги отлиты из золота и инкрустированы ониксом. Приблизительная стоимость такого украшения составляет почти 320 000 рублей.

"Когда тебя любят", - лаконично подписала Татьяна. Она отметила, что муж решил порадовать ее без повода.

Подписчики похвалили Петросяна за щедрые подарки для супруги. "Очень дорогое удовольствие"; "О, вот это подарок, завидую Вам белой завистью"; "Вас дорого любят", - написали в комментариях.

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