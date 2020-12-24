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Наталья Сергунина пригласила москвичей на архитектурно-исторический онлайн-марафон

08:43
  • четверг
  • 24 декабря 2020

Зрителей ждут встречи с краеведами, реставраторами и экскурсоводами

В Москве 26 декабря пройдет онлайн-марафон "День реставрации". На YouTube-канале Департамента культурного наследия пройдут трансляции экскурсий, лекций, конкурсов и мастер-классов, посвященных культуре, истории, архитектуре, а также новогодним и рождественским традициям Москвы и других европейских столиц.

Участники могут принять участие в квизе во время онлайн-экскурсии от площади Арбатские Ворота до Никитского бульвара. Кроме того, гости марафона смогут сделать фигурку рождественского ангела, создать яркую аппликацию, похожую на мозаичные орнаменты и декоративные узоры интерьеров Исторического музея.

"Зрителей ждут онлайн-встречи с краеведами, реставраторами и экскурсоводами. Один из авторских туров по столице представит актер и режиссер Владимир Машков. Он расскажет о местах, связанных с его наставником — Олегом Павловичем Табаковым. Также москвичи и жители других городов смогут поучаствовать в онлайн-викторине и мастер-классах, послушать лекции", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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